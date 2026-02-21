В Русия откриха 228-каратов диамант
снимка: Pixabay,архив
Огромен диамант с тегло 228 карата е бил открит в мина в руската Архангелска област, информира 360.ru. Размерите на кристала са 50,5×30,6×18,6 мм.
След внимателен анализ е станало ясно, че самородният къс е изключително рядък, тъй като е с минимално съдържание на азот. Подобен вид камъни са под един процент в природата, подчертава директорът на рудодобивното предприятие, където е открит диамантът, предава още Фокус.
От началото на разработването на находището това е 52-ят уникален кристал. През септември миналата година на същото място беше изваден диамант с тегло 340 карата.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!