В Русия откриха 228-каратов диамант

снимка: Pixabay,архив

Огромен диамант с тегло 228 карата е бил открит в мина в руската Архангелска област, информира 360.ru. Размерите на кристала са 50,5×30,6×18,6 мм.



След внимателен анализ е станало ясно, че самородният къс е изключително рядък, тъй като е с минимално съдържание на азот. Подобен вид камъни са под един процент в природата, подчертава директорът на рудодобивното предприятие, където е открит диамантът, предава още Фокус.



От началото на разработването на находището това е 52-ят уникален кристал. През септември миналата година на същото място беше изваден диамант с тегло 340 карата.

