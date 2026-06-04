В САЩ отварят музей на Барак Обама

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В Съединените американски щати отваря врати музей на бившия президент Барак Обама. Това ще стане в Чикаго на 19 юни, съобщи АП, цитирана от "Нова телевизия". Той е част от Президентския център „Барак Обама“, който включва също библиотека и образователни инициативи.

Музеят разказва вдъхновяващата история на Барак Обама - първият чернокож президент на САЩ и на първата дама Мишел Обама. Разположени на четири етажа, интерактивните експонати разкриват същността на демокрацията и постиженията на неговото управление. Предизвикателствата и успехите на семейството оживяват през съдбите на хората, събитията и политиките, които са ги вдъхновявали в миналото и продължават да оформят тяхното наследство и днес, казват от фондацията на Барак Обама.

Президентският център „Обама“ отваря врати за широката публика на 19 юни - Ден на свободата, отбелязващ края на робството в САЩ. Музеят на Барак и Мишел Обама ще бъде открит с празнична церемония, на която ще присъстват високопоставени гости, уточнява АП. Но десетки хиляди хора - приятели и семейства на служителите на музея, студенти и журналисти - вече получиха възможност да надникнат предварително в комплекса от близо 80 декара, докато текат последните довършителни работи.

Стойността на мащабния комплекс е близо 850 милиона щатски долара, а експозициите му обхващат както политическия, така и личния живот на първия чернокож президент на САЩ. Предизборни сувенири и исторически артефакти са изложени в музейната кула. В същото време обширните обществени пространства в комплекса предлагат зони, които отразяват личните интереси на Обама – нова библиотека, професионално баскетболно игрище и места за пикник с барбекюта.

Очаква се музеят да привлича около 1 милион посетители годишно, отбелязва АП. Президентският музей на Обама ще бъде първият по рода си изцяло дигитален център, който се отказва от традиционното излагане на купища официални документи, отбелязва АП.

Една от най-големите атракции в музея е реплика на Овалния кабинет в реален размер. В дните преди официалното откриване много ученици, преминаха през кръглата стая, спирайки, за да седнат зад президентското бюро и да позират за снимки. Горното чекмедже пази копие от написано на ръка писмо от предшественика на Барак Обама - Джордж У. Буш, както и любимия телефон BlackBerry на Обама.

От президентския център на Обама разказаха, че хора от всички сфери на живота ще имат възможността да седнат зад президентското бюро „Резолют“ (Resolute Desk).

В музея ще бъдат показани и по-интимни моменти, като например когато Обама неочаквано запя по време на надгробното си слово през 2015 г. за загиналите при стрелбата в църква в Южна Каролина. На голям телевизионен екран се върти клип, в който Обама пее Amazing Grace. Навсякъде има и зони, където посетителите може да се уединят и да размишляват, което според организаторите на музея е от ключово значение.

Тоалети върху манекени са изложени зад стъкло, включително черно-червената рокля по дизайн на Нарсисо Родригес, с която бившата първа дама носеше в изборната нощ през 2008 г. в Чикаго. Местоположението на музея е близо до мястото, където Барак Обама започна политическата си кариера като преподавател по право в Чикагския университет и където живееше семейството. Мишел Обама също е израснала в южната част на града.

Като любител на баскетбола, Обама настояваше за професионално баскетболно игрище със стъклени панели, което ще се използва за обществени програми. Бившата първа дама проектира и градина към музея. Има и решетки за барбекю на дървени въглища, които ще бъдат на разположение на гражданите — нещо, което Обама си представяше още откакто за първи път представи плана пред обществеността преди близо десетилетие.

Билетите за музея струват 30 долара, което е най-високата цена, за който и да е президентски музей или библиотека в САЩ, отбелязва АП. Ръководителите на фондация „Обама“ твърдят, че цените са оправдани предвид свръхмодерното съоръжение.

Заедно с безплатните дни и отстъпките за жителите на Илинойс, служителите на фондация „Обама“ изтъкват също, че по-голямата част от комплекса е безплатна, като билети се изискват само за четири от етажите на музейната кула. Всеки може да се разхожда из президентския център, да използва детската площадка, библиотеката, хълма за шейни или зоната за барбекю. Последният етаж на кулата, който предлага панорамна гледка към третия по големина град в страната, също е безплатен, допълва АП.

Редактор "Екип на Петел",

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