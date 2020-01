В САЩ се роди куче със зелена кожа, която после пожълтя. Нарекоха го Хълк

Редактор: Недко Петров

В американския щат Северна Каролина се роди кученце с ярко зелена кожа, което впоследствие пожълтя съобщава Wlos.

Домашният любимец с необичаен цвят е едно от осемтте кученца на бяла немска овчарка.

Ветеринарният лекар обясни на собственика на овчарката, че въпросното кученце е позеленяло поради голямото количество жлъчка в червата на ембриона, но след известно време то щяло да побелее.

Домашният любимец беше наречен Хълк, тъй като не само прилича на цвят на персонажа, но и заради сложния си характер.

”Мислехме да наречем кучето Гремъл или Шам-фъстък. Но после го нарекохме господин Зелен. Тъй като сега пожълтя, някой предложи да му казваме Пикачу.”, каза собственикът на кученцето.

