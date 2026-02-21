В Шумен дават възможност на близо 5000 семейства да сменят печките си с нови уреди напълно безплатно

кадър, архив: Бтв

Срокът за кандидатстване по програмата за безплатна смяна на старите печки на дърва с нови екологични уреди в община Шумен се удължава. Документи ще могат да се подават до 25 април 2029 г. Заявления ще се приемат до достигане на 4 932 домакинства, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Смяната на печки с твърдо гориво с екологични уреди е по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“. На домакинствата се доставят безплатно климатици, пелетни камини и др. екологични отоплителни уреди в замяна на печки на дърва.

В първия етап на проекта бяха подадени 1175 заявления, като през декември 2025 г. Община Шумен започна сключването на договорите с одобрените кандидати, припомня Шум бг.

От 1 септември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. в община Шумен тече вторият етап за подаване на заявления. След това подаването на заявленията ще може да се извършва във всеки следващ работен ден до април 2029 г.

Общият бюджет на проекта възлиза на 18 723 006 евро, от които 15 913 523 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 2 808 907 евро национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Повече информация за проекта и включването на гражданите в него се получава в офиса на фирмата изпълнител, който се намира в гр. Шумен, на ул. „Съединение“ №71, ет. 2, офис 10.

На тел. 0889 499 502 или на електронен адрес: panov_shumen@abv.bg се получава допълнителна информация как се кандидатства по програмата

