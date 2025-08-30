В Шумен днес откриват паметника на княз Батенберг

Снимка: Община Шумен

Община Шумен организира безплатен транспорт до „Кабиюк“ днес събота, за откриването на бюст-паметника на княз Батенберг. Автобусите тръгват в 8:30 ч. от бул. „Славянски“ пред сградата на Община Шумен и ще върнат гражданите обратно в Шумен в 11:00 ч., след края на церемонията, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Паметникът на княз Александър I Български (Батенберг) ще се открие в 10:00 ч. в събота, на 30 август, от кмета на община Шумен проф. Христо Христов и Родолюбивия комитет „Кан Крум Страшний“. Церемонията ще бъде с военен ритуал в двора на лятната резиденция на княза, която се намира в Държавното предприятие „Кабиюк“, предава Шум бг.

Паметникът на практика ще е първият в страната, тъй като до момента за отдаване почит към живота и делото на Батенберг е издигната гробница-мавзолей в София, построена 4 години след кончината му през 1893 г.

Паметникът се открива в навечерието на 140 години от Съединението. Автор е скулпторът Бехчет Данаджъ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!