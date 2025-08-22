В Шумен двама шофьори се скараха на пътя, оказа се, че и двамата са с положителни проби за наркотици

илюстрация: Булфото

Мъже на 48 и 59 години са задържани за управление на МПС след употреба на наркотици. Повод за тестването им станал скандал за отнето предимство.

За случая съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

Вчера около 15,15 часа на бул. „Симеон Велики“ в Шумен по повод отнето предимство е възникнал скандал между водачите на два автомобила. Пристигналите полицаи установили, че 59-годишен шофьор на Форд ударил с ръка страничното огледало на автомобил Тойота, управляван от 48-годишен.

Двамата били изпробвани с техническо средство за употреба наркотици. Пробата на 59-годишния отчела опиати, а на 48-годишния - амфетамин. Взели им кръвни проби за химичен анализ, след което ги задържали за срок до 24 часа, предава Шум бг.

Образувани са досъдебни производства по чл. 343Б, ал.3 от Наказателния кодекс, като работата по случая продължава, уточниха от полицията.

