В Шумен хванаха пиян и дрогиран два пъти за една нощ

37-годишен мъж е установен да шофира след употреба на алкохол, час и половина по-късно при проверка дал и положителна на амфетамин и метамфетамин проба.

За случая информираха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

Около 1,50 часа на 29 септември екип на пътна полиция спрял за проверка в централната част на Шумен БМВ с варненска регистрация. Зад волана бил 37-годишен мъж от морската столица. Тествали го за алкохол и апаратът отчел 0,96 промила алкохол в издишания въздух.

Взели му книжката и свалили номерата на колата.

Мъжът отишъл до болницата да даде кръвна проба за анализ. После обаче, вместо да се прибере с такси, се върнал при колата си и решил да тръгне с нея.

В 3,30 часа БМВ-то било засечено от същия автопатрул на кръстовището на „Кристал“. Пътните полиции установили, че зад волана е същият варненец. Този път решили да го тестват за наркотици. Отчетена била положителна на амфетамин и метамфетамин проба.

Мъжът бил откаран да даде втора кръвна проба, след което бил задържан за 24 часа.

Автомобилът е иззет и приобщен като веществено доказателство и е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.

