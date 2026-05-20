В Шумен искат повишаване на цената за таксиметрови услуги

снимка: Булфото, архив

Въпреки че през октомври шуменският Общински съвет отказа да повиши минималните и максималните цени за таксиметров превоз, сега фирмите настояват за ново, още по-голямо увеличение. Предложението им ще бъде обсъдено и гласувано на сесия идния четвъртък.

Искането им е минималните цени за километър да се повишат на 0,61 и 0,72 евро, съответно за дневна и нощна тарифа, а максималните – на 0,91 и 1,12 евро.

В момента повечето таксиметрови компании в Шумен карат на дневна 0,66 и нощна 0,81 евро, пише Шум бг.

Мотивите на таксиджиите са ръстът на минималната работна заплата през 2025 г. с 12%, повишаването на осигуровките, както и годишната инфлация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!