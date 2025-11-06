В Шумен монтираха най-големия LED информационен екран в Северна България

кадър: ТВ Шумен, youtube

Шумен вече има най-големия LED информационен екран в Северна България и втория по големина в цялата страна. Модерната придобивка е монтирана на източната фасада на Младежкия дом.

Огромният LED екран оживи фасадата на Младежкия дом. С впечатляващия си размер от почти 40 квадратни метра информационният дисплей с HD резолюция съчетава функционалност с визуално удоволствие. Чрез него жителите и гостите на Шумен ще получават важна и актуална информация за обществени културни и спортни събития.

„Този LED екран ще има възможност и за живи излъчвания от произволни точки на мероприятия, които се провеждат в града и извън територията на града. От типа на това, както беше прожектирана волейболната среща на националния отбор и трябваше да се монтира такъв LED екран. При това положение вече спокойно на това място зрителите могат да наблюдават такива срещи“, обясни директорът на ОП „Общински медиен център“ инж. Даниел Малев.

Високо-технологичното съоръжение е с тегло от над 2,5 тона и монтажът му продължи в рамките на два дни. „И трябваше да му бъде направено отделно захранване, тъй като инсталацията, която е, сградната, не позволяваше такова и се наложи да се изгражда ново електрозахранване и достъп до интернет. Това придава един доста по-европейски вид на града. Сивата сграда вече не е сива сграда, сивата сграда е цветна, сивата сграда е жива“, посочи за tvshumen.bg инж. Даниел Малев.

LED дисплеят се управлява със специализиран софтуер от обучени специалисти. Той е първият от двата планирани екрана, които ще се управляват от „Общински медиен център“. Вторият ще бъде монтиран до края на ноември на мястото на досега съществуващия на кръстовището до спортна зала „Младост“. Двете електронни табла са финансирани от общинския бюджет.

