В Шумен обявиха поръчката за проектиране на подземна улица и паркинг под хотел "Мадара"

Снимка: Община Шумен

Община Шумен публикува процедурата за възлагане на обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на двупосочната улица и прилежащия паркинг под площадното пространство на пл. „Освобождение”.

Прогнозната стойност на поръчката е 166 170 евро без ДДС. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Проектът е по-популярен като „пробивът под хотел „Мадара“ и е дълго чакан от жителите на града, предава 24shumen.com.

По организацията на проекта настоящият кметски екип работи през цялата 2025 г., като за последно терените под площада кметът провери с експерти в средата на м. ноември 2025 г.

Тогава проф. Христо Христов обясни, че целта е да се изгради подземна улица с двупосочно движение, светофари, паркоместа, вход и изход от двете страни на трасето на целия терен от 5940 кв. м. под площада.

„Пробивът“ ще се осъществява към бул. „Славянски“ при Военния клуб (ДНА) и при бившия хотел „Мадара“ и ще се координира с проекта за нов облик на центъра на Шумен.

Предметът на обществената поръчка е: „Изготвяне на комплексния проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, съставен от проект за подробен устройствен план за ПИ 83510.666.114.1.1 и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на техническа инфраструктура и паркинг под площадното пространство на пл. „Освобождение“.

Поръчката е обявена подусловие, съгласно ЗОП и ще бъде финансирана при утвърден бюджет.

Обявената поръчка включва три дейности:

Преглед и анализ на настоящата ситуация и изходните данни за проектирането, пълно архитектурно заснемане и конструктивно обследване на подземната инфраструктура под пл. „Освобождение“.

Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива в т.ч. проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) и изготвяне на „Технически проект“ заедно с КСС по всяка проектна част поотделно.

Упражняване на авторски надзор за целия период от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка до съставянето на акт образец приложение № 15 и протокол за приемане от Възложителя на обекта без забележки.

