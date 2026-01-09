В Шумен откриха новия закрит басейн за над 8 милиона лева

снимки: Проф. д-р Христо Христов, фейсбук

На тържествена церемония днес бе открит новият общински плувен комплекс в Шумен.

Лентата прерязаха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, настоящият кмет Христо Христов и предшественикът му Любомир Христов.

Водосвет отслужи Варненският и великопреславски митрополит Йоан.

Всяка модерна Община се измерва не само с проектите, които реализира, а и с това как те променят живота на хората. Днес ние правим точно такава стъпка с откриването да даваме на града дългоочаквана и необходима инфраструктура за спорт, здраве и активен начин на живот. Това е инвестиция в хората на Шумен, в децата, които ще се учат да плуват, в младите, които ще спортуват и във всички, за които спортът е част от ежедневието“, каза в словото си кметът Христо Христов, предаде Шум бг.

Той подчерта, че работа около комплекса не приключва с днешното му откриване. „Отговорността ни тепърва започва. Съоръжението трябва да се управлява добре, да бъде достъпно и да се поддържа така, че да отговаря на очакванията на жителите на нашия град. Шумен има амбицията да бъде град с ясна посока и модерна инфраструктура. Този басейн е част от тази посока и от разбирането ни, че най-смислените ни инвестиции са тези в хората. Пожелавам това място да бъде пълно с живот, със спорт, с детски гласове. Това ще бъде най-доброто доказателство, че днешната стъпка е била правилна“, каза още градоначалникът, като изказа специални благодарности към правителството в лицето на МРРБ и към бившия кмет Любомир Христов, през чиито мандат стартира работата.

Плувният комплекс бе построен за малко повече от 2 години. Строителството започна през октомври 2023 година. Средствата в размер на 8,234 млн. лв. без ДД, бяха осигурени от Инвестиционната програма за общински обекти, като Общината съфинансира с малко над 300 хил. лв.

Комплексът разполага с два басейна, които вече работят – голям с размер 33,3х25 метра и малък с размер 16х12,5 метра

Работното му време е от 08:00 до 21:00 часа всеки ден.

Днес на откриването гостите гледаха водно съчетаниe, изпълнено от момичетата от Спортен клуб „Аква спорт“ - Варна.

