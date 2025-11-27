В Шумен се отказаха от скока с 31 процента на данък смет

снимка: karel291, Уикипедия

Кметът на Шумен Христо Христов изтегли докладната си записка за въвеждане на нова система за определяне размера на Такса смет, която щеше да доведе до 31-процентен ръст на налога за догодина. Точката бе в дневния ред на днешната сесия на Общинския съвет.

Преди заседанието градоначалникът поиска думата, за да обясни мотивите си, предаде Шум бг.

„Внесен е проектозакон, който преразглежда възможностите за данъчната основа, на която са се изчислява Такса смет в общините. Това е предложение на НСОРБ и има голяма вероятност това да бъде прието в този си вид, което автоматически ще даде възможност ние да преразгледаме данъчната основа. Нашата основна задача е да намерим вариант, при който шуменци, нашите съграждани, които са ни избрали и за които да се грижим, да са във възможно най-благоприятна ситуация“, каза кметът.

Той добави, че, ако има възможност да се отложи въвеждането на системата „замърсителят плаща“ за 2027 година и тя е в полза на гражданите, Община Шумен ще се възползва от нея,допълва Шум бг.

Последва декларация от независимия общински съветник Петър Петров, в края на която той поиска оставката на кмета. Видимо ядосан Христов каза, че няма да я даде. Последва 15-минутна почивка.

Припомняме, че според първоначалното предложение на общинска администрация Такса смет от новата година трябваше да започне да се изчислява на ползвател – по 65,16 лв. На година за всеки възрастен и по 29,62 лв. на всяко дете до 18 години. Така в местната хазна се предвиждаше да влязат 13 882 500 лв., което е с 3,3 милиона повече от тази година.

След 15-минутната почивка Петров отправи остро питане относно градския транспорт, при което кметът отново излезе на трибуната и заяви, че оттегля цялата общинска администрация от заседанието, тъй като „по този начин не може да се работи“. Той каза, че на всички въпроси на съветниците ще бъде отговорено писмено. По-късно общинският съветник Веселин Пенчев поиска председателят на общинския съвет да прекрати заседанието, тъй като според ЗМСМА представители на администрацията трябва да присъстват на заседанията на Общинския съвет. Сесията обаче продължи.

В зала като представител на кметската администрация остана само зам.-кметът по финанси Бейнур Ахмед.

