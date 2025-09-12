В Шумен се похвалиха с ремонтираните улици

Карта: Пресцентър на Община Шумен

За последните 20 месеца в град Шумен са рехабилитирани 54 улични участъка в 8 градски зони. Отделно са ремонтирани и улици в 24 села, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Оттам представиха и карта на улиците в града, видя Шум бг.

От Общината уточниха, че списъкът е съгласно доклад до кмета Христо Христов, изготвен от звено „Строителство и благоустройство“ и касаещ напредъка на рехабилитациите на уличната мрежа в града и селата, финансирана със средства от изтегления преди години 20-милионен общински заем.

Отделно от заема общинската администрация работи и по други улични и пътни ремонти със собствено или държавно финансиране. Такива са дейностите по участъка от 7,2 км от 7-ми километър през Лозево до надлеза за Новосел, пътя за село Коньовец. Завършена е ул. "Северна" и междублокови пространства в кв. "Боян Българанов".

