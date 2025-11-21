В Шумен симулираха трус и радиационна опасност

снимки: ОД на МВР-Шумен

Последици от силно земетресение с пострадали хора бяха овладени при пожаро-техническо учение днес в Шумен. То се проведе на територията на ШУ “Епископ Константин Преславски“ и в него участваха над 50 полицаи, пожарникари от Шумен и Варна, медици от Центъра за спешна медицинска помощ, доброволци от БЧК-Шумен и от общинското формирование по бедствия и аварии, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Според тренировъчния план земетресението е възникнало сутринта, като епицентърът му е в близост до град Шумен, предаде Шум бг. Сериозно засегнати са части от инфраструктурата в областта като най-големи повреди са възникнали в газопреносната, електропреносната и водоснабдителната мрежата. Най-силно засегната от земетресението е територията на община Шумен, но от постъпилите множество сигнали на 112 няма данни за загинали хора. Всички постъпили сигнали са за леко и средно пострадали хора. Най-тежка е ситуацията в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Минути след получаване на сигнала екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението" бяха в университета. Там след силния трус е възникнал пожар, който се е разраснал. Голяма част от студентите и преподавателите успяха да се евакуират от учебния корпус, но силно задимяване възпрепятства част от студентите да напуснат сами. Един от тях е тежко обгазен. Той бе евакуиран със специализирана носилка през прозорец на сградата на Ректората с помощта на автостълбата на пожарната.

Огнеборците спасиха и работник от строителна фирма, който извършвал строително-монтажни дейности в сграда в непосредствена близост до университета. Той пострадал тежко след удар по главата. След силния трус са разрушени част от вътрешните стълби, мъжът е в безсъзнание, но с наличие на основни жизнени показатели. Екип проникна в сградата и с помощта на въжена алпийска линия тип „тролей“ и твърда носилка мъжът бе евакуиран и транспортиран до линейката.

По време на спасителната акция служител от екипа забеляза, че неизвестен минава покрай спасителния автомобил и извършва кражба на раница с алпийско оборудване. След като не изпълнява разпореждане да я остави, побягна в неизвестна посока. Малко по-късно е установен и задържан от полицейски екипи.

С помощта на смесена водопроводна линия огнеборците локализираха и ликвидираха развилия се пожар.

При труса се е отворил шкаф от лабораторията по ядрена физика и радиология. Поради сложната ситуация на място е повикан екип на сектор „Специализирани оперативни дейности“ към РДПБЗН-Варна. Специалистите обезопасиха и прибраха в подходящи контейнери източника на йонизиращо лъчение.

В края на учението и след направения разбор директорът на РДПБЗН-Шумен комисар Иван Иванов обобщи, че учението е минало много добре, като са констатирани само незначителни забележки.

