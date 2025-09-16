В Шумен търсят варианти за алтернативно водоснабдяване

снимка: Булфото

Управителят на „ВиК-Шумен“ Иван Пушкаров смята, че заради намаляващите водни количества в язовир „Тича“ е нужно да се предприемат действия за осигуряване на алтернативни водоизточници.

Той разви тезата си по време на инициирана от областния управител на Шумен Катя Иванова среща по проблемите на водоснабдяването, на която присъстваха кметове на десетте общини в Шуменско. На срещата бяха също депутатите Любомир Христов и Веселин Вешев, предаде Шум бг.

„Ние всички заедно трябва да се задействаме по направление да се осигури алтернативно водоснабдяване на района. Пряко за градовете Шумен и Велики Преслав са нужни алтернативи и те са описани в доклад, който още през 2020 година Община Шумен е възложила да се изготви. Едната алтернатива е да се осигурят средства за възстановяване на дълбоките сондажи в кв. „Мътница“ и другият вариант за 100% обезпечение на водния ресурс, както на Шумен, така и на други населени места, е система „Дунав“, каза Пушкаров.

Управителят на "Напоителни системи"-Шумен Герасим Инджев представи на присъстващите справка, от която се видя, че към 1 септември в „Тича“ има 140,704 млн. куб.м вода, което е 45,13% от целия обем на язовира. Стана ясно, че водното количество е близко до измереното на същата дата през 2020 година.

„Напоителни системи“ като основен оператор и добър стопанин стриктно спазва утвърдения график, който се спуска от министъра на околната среда и водите и има ежедневен контрол за недопускане на изразходване на повече от утвърденото“, каза Инджев.

Шефът на ВиК Иван Пушкаров обясни, че в по-малките населени места в областта се правят значителни инвестиции и се работи по осигуряване на допълнителни сондажи. „Благодарение на мерките, които сме предприели съвместно с общините, тази година в пъти е по-нисък броят на населените места с режим на водата“, каза още Пушкаров.

Кметове на общини от областта се оплакаха, че има проблеми с нормативната уредба, които спъват търсенето на нови водоизточници и включването на новите сондажи към водните системи. Те поставиха и въпроса за необходимостта от сериозни инвестиции, които са непосилни за общините и поискаха подкрепа от държавата.

Областният управител Катя Иванова се ангажира всички предложения и проекти на общините да бъдат придвижени пред Министерски съвет и съответните ресорни министерства.

