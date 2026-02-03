В Шумен видяха лисица до поликлиниката
"Опасна лисица на поликлиниката"! Това написа мъж от Шумен и приложи снимка бна животното от тази вечер.
Последваха множество реакции.
Ето част от коментарите:
"Е И КАКВО И Е ОПАСНОТО!?"
"Не е опасна лисицата ,а хората!"
"Животинката търси храна. В това време много животни имат нужда от помощ, за да оцелеят."
"Само да я не я набара пантерата…."
"В нашия блок зад гаражите имаше лисица с 5 малки .Идват да ядат гранулите за котки и кучета дето слагаме"
