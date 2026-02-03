В Шумен видяха лисица до поликлиниката

кадър: фейсбук

"Опасна лисица на поликлиниката"! Това написа мъж от Шумен и приложи снимка бна животното от тази вечер.

Последваха множество реакции.

Ето част от коментарите:

"Е И КАКВО И Е ОПАСНОТО!?"

"Не е опасна лисицата ,а хората!"

"Животинката търси храна. В това време много животни имат нужда от помощ, за да оцелеят."

"Само да я не я набара пантерата…."

"В нашия блок зад гаражите имаше лисица с 5 малки .Идват да ядат гранулите за котки и кучета дето слагаме"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!