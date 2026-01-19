В Шумен задържаха 18-годишен с наркотици зад волана

снимка: Булфото

18-годишен шуменец е задържан, след като е установен да шофира, употребил наркотици, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Проверката от екип на пътна полиция е извършена малко след 02:30 часа на 18 януари на пл. “България“ в Шумен. Спрян бил водач на лек автомобил Фолксваген с варненска регистрация. Зад волана бил 18-годишен шуменец. Пътните полицаи го тествали за шофиране след употреба на наркотични вещества и техни аналози. Отчетена е положителна на метамфетамин проба.

При извършения личен обиск в младежа е намерено пликче с около един грам бели кристални вещества, по негови данни - метамфетамин. Веществото е иззето, предстои да бъде изследвано в лаборатория.

Шуменецът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление по чл. 343 Б ал. 3 от НК е образувано бързо производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!