В Шумен запълват дупки със студен асфалт

кадър: Шум бг

Служители на Общинското предприятие БКС започнаха авариен ремонт на по-големите дупки по улиците в Шумен. Работи се от два дни, като приоритетно се запълват по-големите.

Прилага се добре познатата технология със „студен асфалт“ без фрезоване. Преди полагането му от дупката с метличка се премахва водата, а след това мястото се суши с газова горелка.

Работници на предприятието запълваха дупки на улица „Ген. Драгомиров“ в района на бензиностанция „Лукойл“, видя Шум бг. Хората обясниха, че са започнали работа веднага, след като метеорологичните условия са го позволили.

Предприятието е закупило и разполага с около 40 т. студен асфалт.

Припомняме, че за последно Общината кърпи част от улиците в Шумен през ноември. Тогава бе използван по-трайния ‚горещ асфалт“, а дупките бяха предварително фрезовани.

В портала за сигнали на Община Шумен най-много са сигналите за неработещо осветление и за опасни дупки по пътното платно.

