В Шумен запълват улични дупки със стар асфалт по нова технология

снимка: Община Шумен

Община Шумен ще експериментира с иновативна технология за запълване на улични дупки, при която се използва стар фрезован асфалт. Тя позволява работа в зимни условия при температури до минус 10 градуса.

Технологията бе демонстрирана днес пред журналисти от варненската фирма „Пътища и мостове“. До предварително подготвена за изкърпване дупка до кръстовището на улиците „Люлебургас“ и „Строител“ бе и зам.-кметът на Шумен Андреан Ваньов заедно със служители на общинската строителна дирекция, предаде Шум бг.

Пламен Роков от „Пътища и мостове“ обясни технологията. Към предварително пресят до 16 мм стар асфалт се добавя ръчно или машинно смес модификатор на битумна основа Фрезобит. След като се разбърка добре, сместа може да издържа до 48 часа и да се положи където е необходимо. Уплътняването може да се прави както с ръчна трамбовъчна машина, така и с валяк. Роков добави, че модификаторът създава здрава връзка на сместа със стените и ръбовете на дупките и много бързо втвърдяване след полагане.

„Представяме една иновативна технология, с която се решава доста наболелият проблем в Шумен – запълване на дупките по улиците. Намерението на Общината е всяка иновативна технология, която може да допринесе за по-бързо, качествено и икономично решение на проблеми като този, да бъде използвана“, каза зам.-кметът Ваньов.

Технологията за запълване на дупки с Фрезобит и стар фрезован асфалт от варненската фирма обясниха, че се използва успешно във Варна, Провадия и други общини.

„Трайността е равна на тази на горещата асфалтова смес, а цената е по-ниска“, каза Роков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!