В Швеция застреляха мъж след полицейска акция

Шведската полиция е застреляла мъж и е открила трупа на жена в град Буден, съобщават местните медии.

По-рано беше съобщено, че в града се провежда полицейска операция.

По-късно от полицията обясниха, че са получили сигнал, че 20-годишен въоръжен мъж е нахлул къща в града.

Полицията е пристигнала на място и е открила огън по време на опита да задържи нападателя. Той е прострелян и е починал на място.

Органите на реда са претърсили къщата и са намерили тялото на убита 55-годишна жена. Двама ранени обитатели на къщата са били откарани в болница.

Засега не е ясно каква е връзката между 20-годишния нападател, убитата жена и ранените хора от жилището.

Град Боден е на около 80 км южно от Северния полярен кръг.

