В Швейцария започнаха преговори между Иран и САЩ за Ливан и замразените ирански авоари

Кадър Youtube

В Швейцария започнаха тристранни разговори между Иран, САЩ и посредника Катар, които касаят Ливан и замразените ирански авоари, предадоха Франс прес и ДПА, като се позоваха на иранската държавна телевизия.

"Тристранно заседание с участието на Иран, САЩ и Катар започна по въпроси, касаещи глобално прекратяване на огъня в Ливан и блокираните ирански авоари“, се казва в съобщението.

В него се пояснява, че разговорите се водят в луксозен хотел в Централна Швейцария, пояснява Франс прес, цитирана от БТА. ДПА допълва, че те се водят в курорта Бюргенщок и в тях участва вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!