В Сърбия има 1343 столетници, най-възрастният е на 113 години

Министърът на държавната администрация и местното самоуправление на Сърбия Снежана Паунович отхвърли твърдения на депутати от опозицията, че избирателният регистър включва стотици хиляди избиратели над 100 години, някои дори над 140 и 150 години, заявявайки, че в него има 1343 души над 100 години, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

„Най-възрастният избирател е на 113 години и все още живее в Земун. Няма хиляди, няма стотици хиляди. Това са много проверими данни“, каза Паунович в сръбския парламент, отговаряйки на въпрос на Слободан Илич, член на движението „Ние, силата на народа“, относно избирателите в Сърбия над 100 години.

Тя посъветва депутатите от опозицията да използват институцията на Комисията за контрол и ревизия на избирателните списъци, като заяви, че чрез членовете си в тази комисия те могат да проверят всяко потенциално име, за което подозират, че е неоснователно вписано в избирателния списък.

Тя потвърди, че има грешки в списъка с избиратели, главно поради чиновниците, работещи по него.

Данните от Републиканската здравноосигурителна каса (РЗОК) за хората над 100 години, представени от депутата от Сърбия център (СЪРЦЕ) Слободан Петрович, както тя каза, не влияят по никакъв начин на избирателния списък.

„Би било добре да разделим това, предимно във вашето съзнание, така че когато говорим за избирателния регистър, да говорим за избирателния регистър. А когато говорим за някои други регистри, тогава наистина не мога, нито знам, на каква основа се актуализират“, каза Паунович, цитирана от Ен1.

