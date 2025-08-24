В Сърбия очакват Вучич да обяви важни промени

снимка: Булфото

В Сърбия очакват президентът Александър Вучич да обяви икономически мерки, сред които намаляване на лихвите по потребителските кредити.

Междувременно снощи граждани продължиха с протестите срещу управлението на страната.

Демонстрациите започнаха след срутването на покрив на реновирана жп гара в Нови Сад през ноември миналата година, при което загинаха 16 души, припомня БНР.

Преди ден в обръщение по националната телевизия от кабинета си в Белград Вучич заяви, че е готов да разговаря с представители на студентите и другите протестни движения, включително в телевизионни дебати.

В началото на август се стигна до сблъсъци, при които бяха ранени десетки полицаи и граждани, а стотици бяха задържани.

Демонстрантите настояват за предсрочни избори и обвиняват властите в мащабна корупция, връзки с организираната престъпност, насилие срещу политически опоненти и ограничаване на медийните свободи - обвинения, които управляващите отричат.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!