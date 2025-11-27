В Сърбия се страхуват от драстично поскъпване на горивата

кадър: Бтв

Доставките на гориво в Сърбия са под риск точно преди зимата. До 4 дни единствената рафинерия в страната може да спре работа заради американските санкции срещу националната петролна компания ''НИС''.

Неин мажоритарен собственик е руският "Газпром".

Белград преговаря за отлагане на мерките и даде 50 дни на руските акционери да продадат своя дял.

Таксиметров шофьор от Белград всеки ден проверява в пресата дали случаят "НИС" най-после е решен и се страхува от ново поскъпване на горивата.

"Горива ще има, но ще бъде ненормално скъпо. Клиентите и сега трудно плащат високи цени, а с новите поскъпвания — още по-трудно", коментира Деян Петрович, таксиметров шофьор от Белград, цитиран от Бтв.

Компанията разполага с резерви – 50 000 тона петрол и 55 000 тона дизел, достатъчни за няколко седмици. Допълнително, държавата има 184 000 тона дизел, готови за използване.

Въпреки резервите белградчани се страхуват от ескалация на горивната криза в Сърбия, предава Бтв.

"Тъжно е да се връщаме 20–30 години назад, когато купувахме гориво в туби. Не знам кой е виновен, но някой трябва да понесе отговорност", посочва Славолюб Симич, учител.

"Тези, които са отговорни, трябва да намерят решение. Политиците трябва да дадат всичко от себе си, за да има положителен изход", смята Лиляна Стаменкова, медицинска сестра.

От месеци Сърбия не успява да постигне положителен резултат. През последните дни в Белград расте и разочарованието от позицията на руските партньори по време на кризата.

"Не можем да очакваме добри новини от Москва. Ако Русия досега не намери решение и не чува сръбските интереси, трудно е да очакваме промяна. Затова Сърбия трябва да разчита на собствените си сили и да търси решения в интерес на гражданите", коментира Диян Милетич, икономически анализатор.

Ако в следващите 24 часа "Нафтена индустрия" на Сърбия не получи удължаване на американския лиценз, единствената рафинерия в Панчево спира работа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!