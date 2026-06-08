Снимка: Булфото

В Сатирата репетират пиеса от Къци Вапцаров. Премиерата ще е през октомври, информират от трупата.

Известният телевизионен водещ („Невада“, „Риск печели, риск губи“), който наскоро създаде първия си пълнометражен филм „Добри родители“, сега представя своя драматургична творба, наречена „Жената пита ChatGPT“, предава БТА.

Какво се случва, когато любовта мине през филтъра на изкуствения интелект? Когато ревността търси логично обяснение, самотата си намира виртуален събеседник, а най-трудните въпроси получават отговори, които невинаги помагат? Това са част от въпросите, които поставя автор и режисьор на представлението.

В „Жената пита ChatGPT“ сценографията е на Даниела Николчова, музика – Асен Вапцаров. В ролите са Теодор Елмазов, Елена Атанасова, Елина Огнянова, и Георги Спасов (глас). Драматург на постановката е Михаил Тазев, а помощник-режисьор – Александра Иванова.

Редактор "Екип на Петел",

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