В Северна Македония разследват водоснабдяването след масово отравяне

Пиксабей

Повече от 1000 души са били лекувани за симптоми на отравяне в Северна Македония, съобщиха от лечебно заведение. Предполага се, че замърсена речна вода е попаднала директно в системата за питейно водоснабдяване на град.

Въпреки че болницата в град Гостивар – на около 50 километра югозападно от столицата Скопие, не потвърди пряката причина, оттам съобщиха, че през последните четири дни са лекували голям брой хора с повръщане, диария и стомашни болки.

Полицията разследва причината, но смята, че местното водоснабдително дружество може да е изпомпвало отпадни води директно във водоснабдителната мрежа на града, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Местните власти заявиха, че най-вероятната причина е била да се увеличи запасът от питейна вода – районът редовно страда от недостиг през лятото.

Властите временно забраниха пиенето на вода от градската водоснабдителна мрежа, а болницата увеличи персонала си, за да се справи с наплива от болни хора.

Министерството на вътрешните работи заяви, че работи за „пълно изясняване на случая“ и че замърсяването на питейната вода може да се счита за престъпление.

Институтът по обществено здраве започна тестване на водоснабдяването, а резултатите се очакват в рамките на 48 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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