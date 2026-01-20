В Севлиево измериха минус 14,6 градуса
Снимка: Пиксабей
Тази сутрин в Севлиево е била измерена най-ниската температура, от началото на поредицата мразовити дни.
Термометърът в 7 часа тази сутрин е измерил минус 14,6 градуса, съобщи метеорологът от станцията в Севлиево Иванка Иванова, посочва БНР.
По думите ѝ през януари миналата година не е имало такива студове.
Тогава най-ниската температура е била минус 8,7 градуса, отчетена на 17 януари.
Метеорологът припомня за температурна аномалия през 2024 г. - на 22 февруари са измерени минус 15,6 градуса, а дни по-късно - през март, живакът е стигнал до плюс 29 градуса по Целзий.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!