В Слънчев бряг задържаха млада жена с две торбички с наркотици

снимки: МВР

23-годишна бургазлийка беше задържана в Слънчев бряг, след като полицията при извършена проверка на апартамента ѝ в курортния комплекс са намерили голямо количество наркотици.

Униформените са имали предварителен сигнал за жената, предаде Нова тв. Те са открили торбичка с около 250 грама марихуана, торбичка с около 15 грама бяло кристалообразно вещество – метаамфетамин, около 5 грама кокаин и плик с 15 таблетки с формата на бухалчета, което се оказало екстази.

Криминалисти изясняват дали жената е пласирала наркотика в региона и кой е доставял количествата.

