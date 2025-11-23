В Словения решават за легализирането на асистираното самоубийство

Снимка: Пиксабей

В Словения се провежда референдум "за" или "против" легализирането на асистираното самоубийство за някои безнадеждно болни.

Парламентът в Любляна прие закона за евтаназията през юли, но гражданска инициатива наложи провеждането на референдум, припомня БНР. Резултатите от допитването ще бъдат обвързващи. За отхвърляне на вече приетия закон е нужно поне 20% от близо един 1 700 000 избиратели да гласуват с "не" на днешния референдум.

Поддръжниците на закона, който позволява асистирано самоубийство за възрастни, изправени пред непоносими страдания и без перспектива за подобрение, смятат, че така ще бъде облекчена ненужна болка. А противниците му - че обществото трябва да се грижи за болните, а не да им помага да умрат. И че законът е антихуманен и нарушава конституцията на Словения, която обявява човешкия живот за неприкосновен.

Евтаназията е разрешена в Швейцария, Австралия, Канада, Нидерландия, Белгия и няколко американски щата. Долната камара на британския парламент гласува за легализирането ѝ по-рано тази година, въпреки че законопроектът все още очаква одобрение в горната камара на парламента.

