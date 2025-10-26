В София: Мъж заговаря момичета и си сваля панталоните пред тях

Снимка: Булфото

Сигнал до bTV за нападение над деца от мъж в София. За непристойното му поведение разказаха родители. Случаите са два само в рамките на ден. Последствията - и двете момичета са с тежка психическа травма от случилото се. Семействата се надяват да бъдат взети адекватни мерки.

Сряда, около обяд. 14-годишната дъщеря на Ирена Караджова разхожда кучето около блока, в който семейството живее в столичния квартал "Люлин 1". "На обяд - около 13 часа, се оказва, че зад нея върви мъж. Тя, обръщайки се да види кучето, вижда, че той си е свалил панталоните и да не изпадам в подробности. Тръгва към нея - вижда човек, който минава, и той се изплашва и тръгва да бяга", разказва Ирена Караджова.

Детето разказва на родителите си за случилото се. Те веднага подават жалба. "Психически не е добре. Много е разстроена. Не иска да развежда вече кучето", коментира майката на момичето.

Часове по-късно- мъжът пресреща 13-годишно момиче - но вече в квартал "Гео Милев". Нападението над другото дете става на улица до училище и на метри от оживен булевард. "В 5 часа свършва учебният час и тръгва да се прибира към вкъщи. Отива към мястото, от което баба ѝ я взима. Там се приближава към нея човек, който я пита дали искат да се запознаят, че е много симпатична. Тя казва "Не, благодаря". И той я хваща, но за наш късмет успява да избяга от него", разказва Анелия Василева.

Детето на Анелия успява да заснеме мъжа - въпреки шока. "В изключително тежко състояние е. Вдига кръвно, тече ѝ кръв от носа. Притеснена е. Силно разстроена е", казва майката на момичето.

От СДВР заявиха, че е образувано досъдебно производство, и материалите са докладвани на разследващите. 42-годишният е задържан за 72 часа и към момента е с повдигнати обвинения за хулиганство, казаха от прокуратурата.

"Трябват промени в закона - това нещо за моята дъщеря не е нападение, защото той не я е хванал. В крайна сметка излиза, че тя трябва да се остави той да я хване, за да може да има тежест в закона", посочва Анелия.

"Въпросният човек обикаля цяла София, няма фиксирано място, на което да се движи. Това ще рече, че децата в цяла София са застрашени", казва Ирена Караджова.

Утре ще бъде поискано и постоянното му задържане. А докато тече следствието, мъжът е отстранен от работното си място като портиер в общината в район "Изгрев".

