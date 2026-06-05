В София арестуваха двама след гонка с полицията

снимка: МВР, илюстративна

Полицейска акция в София завърши с два ареста тази вечер, съобщава Блиц. Задържани са двама с кокаин след гонка с органите на реда. Акцията е проведена в квартал „Овча купел”.

След кратко преследване на автомобил с пазарджишка регистрация, служителите на „Криминална полиция” при Шесто РУ са арестували шофьора и спътницата му, информира Nova. Това е станало около детска градина „Детелина”.

За кратко е настанала суматоха в квартала, а граждани са подали и поредица от сигнали на тел. 112.

Според полицията двамата арестувани са дилъри от популярните напоследък Телеграм групи. Открити са дози кокаин у тях.

Редактор "Екип на Петел",

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