В София "купувач" на мотор се оказа крадец
Пиксабей
Мъж на 43 години, без свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС), откраднал мотор при пробно каране за евентуална покупка.
Мъжът е задържан, съобщи Стоян Йотев, началник на сектор "Престъпления, свързани с МПС" към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), цитиран от БНР.
Продавачът е подал сигнала, а мъжът е бил задържан пред входа на блока, в който живее, преди да успее да скрие мотора.
Арестуваният е осъждан преди за кражби и грабежи и има 36 криминални прояви.
Йотев посъветва хора, когато продават превозни средства, да поискат лична карта, за да знаят кой стои пред тях и евентуално впоследствие да бъде намерен по-лесно.
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