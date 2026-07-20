В София "купувач" на мотор се оказа крадец

Пиксабей

Мъж на 43 години, без свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС), откраднал мотор при пробно каране за евентуална покупка.

Мъжът е задържан, съобщи Стоян Йотев, началник на сектор "Престъпления, свързани с МПС" към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), цитиран от БНР.

Продавачът е подал сигнала, а мъжът е бил задържан пред входа на блока, в който живее, преди да успее да скрие мотора.

Арестуваният е осъждан преди за кражби и грабежи и има 36 криминални прояви.

Йотев посъветва хора, когато продават превозни средства, да поискат лична карта, за да знаят кой стои пред тях и евентуално впоследствие да бъде намерен по-лесно.

Редактор "Екип на Петел",

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