В София на протеста арестуваха обявен за общодържавно издирване и двама с много пари в джобовете

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Протестът в София продължава и в този момент.

Основното искане е оставка на правителството.

До момента има над 25 задържани на протеста в София, като част от тях са готвели провокации. У тях са открити спрейове, различни пиротехнически изделия, а един от тях е бил обявен за общодържавно издирване.

Само преди минути стана ясно, че у един от задържаните е намерена голяма сума пари - над 1500 евро, а у друг са намерени над 10 000 лева, предаде БНТ.

Има и няколко припаднали хора на площада, на които е оказана помощ.

Въпреки всичко хората остават на място да протестират и да скандират "Оставка".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!