В Стара Загора е задържан мъж, издирван с червена бюлетина на Интерпол

Снимка Фейсбук, МВР Стара Загора

Криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция“ задържаха 33-годишен български гражданин, обявен за международно издирване с червен бюлетин на Интерпол – Манчестър, с цел арест и екстрадиция във връзка с разследване за престъпления, свързани със сексуална експлоатация на деца и детска порнография, извършени на територията на Обединеното кралство.

Арестът е осъществен в рамките на специализирана полицейска операция, проведена от служители на сектор „Издирване“ при Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР – Стара Загора. След извършени множество оперативно-издирвателни действия е установено, че издирваният се укрива в землището на старозагорското село Опан, където има и адресна регистрация. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. За случая своевременно са уведомени дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР и Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Предстои предприемането на последващите действия по провеждане на процедурата по екстрадация на лицето съгласно действащото законодателство, съобщават от ОДМВР - Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

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