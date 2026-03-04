В ЦИК са постъпили документи от общо 22 политически формации до този момент

снимка: Булфото

Подготовката за предсрочните парламентарни избори навлиза в решителна фаза. До 17:00 ч. на празничния 3 март, в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи от общо 22 политически формации – 12 партии и 10 коалиции.

Партиите и коалициите имат време до 17:00 ч. на 4 март (сряда), за да подадат своите заявления за участие. След този час ЦИК ще започне финалната проверка на внесените подписки и документи, припомня frognews.bg.

В списъка на подалите документи фигурират както традиционните парламентарни сили, така и нови или радикални формации. Сред тях са:

Коалиции: ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“, „Синя България“, „Алианс за права и свободи“, „Трети март“, „Антикорупционен блок“, „Прогресивна България“, „Сияние“, „Вън от ЕС и НАТО“ и „Моя България“.

Партии: „Има такъв народ“, „Възраждане“, „Величие“, ДПС, „България може“, „Пряка демокрация“, „Съпротива“, „Партия на зелените“, „Нация“, „Правото“, „Национално движение Непокорна България“ и „Народна партия Истината и само истината“.

Освен политическите играчи, тече и регистрацията на международните и местните наблюдатели. Те имат срок да се запишат в ЦИК до 17 април – два дни преди самото гласуване.

