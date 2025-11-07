В Турция арестуваха 17 футболни съдии и президент на клуб

Снимка: Пиксабей

Турските власти издадоха заповед за арест на 21 души, включително 17 съдии и президент на футболен клуб от елита на страната, като част от разследване на случаи със залагания.

Най-малко 18 заподозрени бяха задържани за разпит при координирани сутрешни акции в петък в Истанбул и 11 други провинции, съобщават от Главната прокуратура на Истанбул. 17-те рефери, идентифицирани само с инициали, са разследвани по евентуални обвинения в "злоупотреба с власт" и "влияние върху изхода на мачове", предава БНР.

Мурат Йозкая, президент на турския клуб от Суперлигата Еюпспор, и Фатих Сарач, бивш собственик на Касъмпаша, също бяха разпитани като част от разследването, съобщиха вестник "Джумхуриет" и други местни медии.

Касъмпаша беше поставен под администрация през септември след отделно разследване за корупция в холдингова компания, която преди е притежавала клуба.

Скандалът избухна, след като турската футболна федерация отстрани 149 съдии и помощници миналата седмица след разкритието на правителствена агенция, че 371 от 571 активни рефери имат сметки в букмейкърски компании.

Десет от арбитрите са залагали общо на десетки хиляди двубои, като някои от мачовете са от елита на Турция.

