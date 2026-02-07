В Турция налагат много строги мерки за ползване на социални мрежи от деца и младежи

кадър: Нова тв

Властите в Турция подготвят нови ограничения за използването на социални мрежи от деца и младежи. Парламентарен доклад препоръчва въвеждането на задължителна проверка на възрастта, филтриране на съдържанието и дори пълна забрана за достъп до социални платформи за лица под 16-годишна възраст.

Сред обсъжданите мерки са още ограничения за достъпа до интернет във вечерните часове, както и по-строг контрол и наблюдение на видеоигрите и играчките с изкуствен интелект, използвани от деца, допълва Нова тв.

Решението идва на фона на нарастващите опасения за влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве и безопасността на непълнолетните. Турските власти посочват зачестилите случаи на онлайн тормоз, вредно съдържание и прекомерна употреба на дигитални устройства като основни причини за подготвяните промени.

С тези стъпки Турция се присъединява към Австралия, Испания и други държави, които вече обмислят или въвеждат подобни регулации за защита на децата в онлайн среда.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!