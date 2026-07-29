В Турция наложиха глоба от 1501 евро за "неправомерна алкохолна реклама"

Министерството на земеделието и горите е наложило солидна административна глоба за „непозволена реклама на алкохол“ на гражданин, позволил си да сподели в социалните мрежи снимки от другарска софра, на която се виждат алкохолни напитки, съобщава агенция Анка.

„На 67-годишния пенсионер Шюкрю Мъсърлъоглу е било наредено да плати административна глоба за споделяне на снимки от пиянско парти с приятели в профила си в социалните мрежи в размер на 81 000 турски лири (1501 евро) с мотива че това е „непозволена реклама на алкохол“, информира агенцията.

Според медията, първоначалната разпоредба на министерството към жителя на град Артвин, североизточна Турция, е била за 3,291 милиона лири (60 990 евро), но след намесата на неговата защита глобата е била намалена на 81 хиляди лири, което се равнява на 1501 евро.

В коментар пред агенцията, шокираният от наказанието нарушител е заявил следното: „Все още не мога да разбера наложената ми глоба. Хиляди хора публикуват снимки с йени ракъ (турска високоалкохолна анасонова напитка, бел.ред.) в профилите си в социалните мрежи и никой още не е глобяван.“

Мъсърлъоглу споделя: „Под снимките ми пише: „Не разхищавайте храна, а намалете размера на порциите. Така или иначе нашите порции така и не станаха по-големи. На софрата ни няма нито питая (драконов плод), нито биволско кисело мляко, нито скариди. Има ракия, салата, краве кисело мляко. И това е всичко“, написах аз и затова ли ме глобиха?“.

Човекът признава още, че месечните му доходите са ограничени едва до размера на пенсията и че се чуди как ще си плати наложената глоба, затова я е обжалвал, съобщава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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