В Турция задържаха 23 известни личности при поредна полицейска операция

Снимка: Пиксабей

Общо 23 известни личности от Турция са били заловени днес при поредна операция срещу употребата на наркотици в развлекателната индустрия, проведена в турските окръзи Истанбул, Измир, Денизли и Мугла, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на Главната прокуратура на Истанбул.

От съобщението на Прокуратурата става ясно, че е издадена заповед за задържане на 26 заподозрени по обвинения в "притежание на наркотици или упойващи вещества с цел употреба", "улесняване на употребата на наркотици" и "подтикване на лица към проституция, улесняване на този процес и посредничество или осигуряване на място за извършване на подобна дейност", като в рамките на операцията е установено, че е едно от издирваните лица вече се намира в затвора за друго престъпление, а две са извън страната.

По информация на сайта Хаберлер сред задържаните днес са актьорът Догукан Гюнгьор, моделът Биннур Бусе Алпер, създателите на съдържание Бурак Алтъндаг и Гизем Йозкьороглу, дизайнерът Селен Атмаджа и други.

През октомври 19 известни личности от Турция, сред които певиците Хадисе Ачъкьоз, Ирем Дериджи, инфлуенсърите Дилян Полат, Енгин Полат, Дуйгу Йозаслан Мутаф, актьорите Кубилай Ака, Каан Йълдъръм, Мерт Язъджъоглу, актрисите Беррак Тюзюнтач, Демет Евгар Бабаташ, Зейнеп Мерич Арал Кескин и Йозге Йозпиринчиджи, бяха откарани в жандармерията, за да дадат показания и кръвни проби заради съмнения за употреба на незаконни вещества, припомня БТА.

Турската поп певица Алейна Тилки, популярната създателка на съдържание Данла Билич и актрисата Ирем Сак също бяха задържани при подобна операция, проведена на 18 декември в Истанбул, а ден по-късно бяха задържани и актрисата Саадет Езги Еюбоглу, мениджърът Есер Кючюкерол, модните консултанти Йигит Мачит, Мехмет Али Гюл, моделът Гизем Тюреди.

В рамките на кампанията през декември бяха задържани и известният турски продуцент Тимур Савджъ, известен в Турция със сериалите си „Мечтата на Ешреф“ (Eşref Rüya), „Мечтатели“ (Kavak Yelleri), „Разузнаване“ (Teşkilat) и „Великолепният век“ (Muhteşem Yüzyıl), както и президентът на истанбулския спортен клуб Фенербахче Садеттин Саран, който в последствие даде положителен резултат от проба за наркотици.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!