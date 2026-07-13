В Украйна приеха оставката на премиера Свириденко

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Украинската Върховна рада прие оставката на премиера Юлия Свириденко. Парламентарната процедура за съставяне на ново правителство може да започне още утре, информира БНТ.

Депутат от опозицията сподели пред „Ройтерс“, че Свириденко може да заеме поста посланик на Украйна в САЩ.

Няма официални данни защо президентът Володимир Зеленски прави тази рокада в управлението.

Редактор "Екип на Петел",

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