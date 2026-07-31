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В ареста остава шофьорът с 3,59 промила, предизвикал катастрофа в София

31.07.2026 / 14:35 1

Снимка: Булфото

Софийският районен съд остави в ареста пияния шофьор, който катастрофира на столичната улица „Гурко“ преди 10 дни с 3,59 промила алкохол в кръвта.

Задържаният под стража удари два автомобила на мястото, където преди 3 години на пешеходна пътека загина 14-годишиянт Филип, ударен от пиян водач.

Камен Добрев настояваше за по-лека мярка с мотива, че няма да се укрие и „е обвързан трудово с държавата“, предава bTV.

Освен това – няма необходимост да остава в ареста, защото е изказал съжаление от стореното, ще понесе отговорност и иска да сключи споразумение с прокуратурата.

Мярката за неотклонение няма общо с това дали обвиняемият ще сключи споразумение с прокуратурата, контрира съдът. И подчерта обществената опасност на стореното.

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Коментари
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kris (преди 41 минути)
Рейтинг: 641727 | Одобрение: 126912
Ах горкият кретен искал....! А докато се наливаше не мислеше....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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