В ареста остава шофьорът с 3,59 промила, предизвикал катастрофа в София
Снимка: Булфото
Софийският районен съд остави в ареста пияния шофьор, който катастрофира на столичната улица „Гурко“ преди 10 дни с 3,59 промила алкохол в кръвта.
Задържаният под стража удари два автомобила на мястото, където преди 3 години на пешеходна пътека загина 14-годишиянт Филип, ударен от пиян водач.
Камен Добрев настояваше за по-лека мярка с мотива, че няма да се укрие и „е обвързан трудово с държавата“, предава bTV.
Освен това – няма необходимост да остава в ареста, защото е изказал съжаление от стореното, ще понесе отговорност и иска да сключи споразумение с прокуратурата.
Мярката за неотклонение няма общо с това дали обвиняемият ще сключи споразумение с прокуратурата, контрира съдът. И подчерта обществената опасност на стореното.
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