В ареста остава шофьорът с 3,59 промила, предизвикал катастрофа в София

Снимка: Булфото

Софийският районен съд остави в ареста пияния шофьор, който катастрофира на столичната улица „Гурко“ преди 10 дни с 3,59 промила алкохол в кръвта.

Задържаният под стража удари два автомобила на мястото, където преди 3 години на пешеходна пътека загина 14-годишиянт Филип, ударен от пиян водач.

Камен Добрев настояваше за по-лека мярка с мотива, че няма да се укрие и „е обвързан трудово с държавата“, предава bTV.

Освен това – няма необходимост да остава в ареста, защото е изказал съжаление от стореното, ще понесе отговорност и иска да сключи споразумение с прокуратурата.

Мярката за неотклонение няма общо с това дали обвиняемият ще сключи споразумение с прокуратурата, контрира съдът. И подчерта обществената опасност на стореното.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!