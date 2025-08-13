В борбата с пожара в Пирин се включиха два хеликоптера „Кугър“

Снимка: Министерство на отбраната

Два хеликоптера AS-532 AL Cougar с екипажи от Военновъздушните сили (ВВС) и днес - 13 август, подпомагат усилията на огнеборци, доброволци и горски служители в борбата с големия пожар в Пирин.

Двете машини излетяха минути след 15 ч. от 24-а авиобаза в Крумово и ще обливат с вода засегнатите участъци, съобщават от Министерството на отбраната. Зареждането на хеликоптерите с гориво ще бъде осигурено в района на Сандански посредством цистерна от състава на 16-а авиобаза.

Включването на военнослужещи и техника от ВВС е след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От рано тази сутрин военнослужещи от Сухопътните войски участват в гасителните дейности в Пирин планина и в района на община Сунгурларе.

