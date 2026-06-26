В декларация от „Възраждане“ обърнаха внимание на проблем с мантинелите

Снимка: Булфото, архив

От „Възраждане“ обърнаха внимание на проблем с мантинелите в декларация от парламентарната трибуна по повод катастрофите на автомагистрала (АМ) "Тракия" и АМ "Струма" от последните дни.

Проблемът с мантинелите е много сериозен, защото е заложен още от самото начало, когато са строени магистралите и са правени ремонти на т.нар. първокласни пътища в България, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Преди повече от две години Петър Петров от "Възраждане" постави въпрос какво е качеството на мантинелите и тогава разбрахме, че участъкът на територията на областите Бургас, Ямбол и Сливен е покрит с мантинели, които не са необходимия клас за магистрали. Те отговарят на изисквания за леки коли, а не за камиони, добави той. Костадинов уточни, че мантинелите на тези участъци се подменят между шест и 12 месеца след катастрофа, но има участъци, където в продължение на една година счупената мантинела не се поправя.

Основният ангажимент е не да се повиши безопасността, а да се повиши събираемостта на глобите. Поради тази причина ние ще внесем предложения за поправки в бюджета и Закона за движение по пътищата, заяви Костадинов, цитиран от БТА. Той каза, че е крайно време да спрем да реагираме, след като някой бъде убит и да действаме превантивно, а не да ставаме на крака, когато стане поредната катастрофа.

Редактор "Екип на Петел",

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