В ефира на БНТ: Дара и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите

кадър: БНТ

DARA и Евтим Милошев в ефира на БНТ поставиха началото на идеята на младата изпълнителка за създаване на Дом на артистите.

DARA: „Имам голяма мечта в България да създадем дом на артистите и да започнем да съществуваме като среда и като общество. Имам тази идея от вече 4 години и искам да помогна да създадем едно пространство. Тези пространства дават шанс на много хора, независимо с какви възможности, да се развиват.“

Евтим Милошев, министър на културата: „Когато DARA е патрон на една такава инициатива, тя има много добро начало и старт. Това е вдъхновение за цялата нация.“

