В езеро откриха тялото на млад мъж, има подозрения, че това е синът на рапъра Лил Джон

Тяло, за което се смята, че е на сина на рапъра Лил Джон, е намерено в езеро северно от Атланта, САЩ, съобщава Асошиейтед прес.

Нейтън Смит, известен като диджей Йънг Слейд, е напуснал дома си в Милтън „при необичайни обстоятелства“ рано сутринта във вторник, съобщи полицията.

Лил Джон каза в изявление, публикувано на страницата му в Инстаграм, че той и майката на Смит, Никол Смит, са „изключително разбити от трагичната загуба на сина ни“.

„Нейтън беше най-милият човек, когото бихте могли да срещнете“, се казва в изявлението. „Той беше изключително грижовен, внимателен, учтив, страстен и сърдечен – обичаше семейството си и приятелите си с цялото си сърце.“

Нейтън Смит, на 27 години, „избяга от дома си и оттогава е в неизвестност“, съобщи полицията в обява за издирване, която разпространи в социалните медии, предава БТА.

„Той е тръгнал пеша и не носи телефон“, уточни полицията. „Възможно е да е дезориентиран и да се нуждае от помощ. Семейството и приятелите му са загрижени за неговата безопасност.“

Полицията в Милтън веднага започна да издирва Смит. След като не успяха да го открият, полицията и други агенции разшириха търсенето, включвайки езерото близо до дома на Смит. Малко преди обяд в петък водолази от пожарната служба на окръг Чероки откриха тяло в езерото.

„Смята се, че това е Нейтън Смит, като се очаква официално потвърждение от медицинската служба на окръг Фултън“, съобщи полицията. „Въз основа на разследването до момента няма индикации за престъпление. Въпреки това, отделът за криминални разследвания на полицейското управление в Милтън ще продължи да разглежда всички версии“, добавят разследващите.

Милтън е предградие, разположено на около 48 километра северно от Атланта, щата Джорджия, предава още БТА.

Лил Джон, роден като Джонатан Смит, е рапър и продуцент от Атланта, който бе централна фигура в поджанра кранк на хип-хопа. Той е известен с песни като Get Low от 2002 г. с групата си East Side Boyz и Turn Down For What от 2013 г. с DJ Snake.

