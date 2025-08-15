В гасенето на пожара край Пирин отново се включиха два хеликоптера "Кугър"

Снимка: Булфото

Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара край Пирин, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Хеликоптерите са излетели от 24-та авиационна база в 13:51 ч. и в 14:05 ч. за гасене от въздуха, по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Военнослужещи от Сухопътните войски и Военновъздушните сили участват и днес в опитите за локализиране на големия горски пожар в Пирин. От сутринта 20 военнослужещи от Трето бригадно командване с ръководител лейтенант Камен Велков погасяват на терен огнища от пожара. Директорът на Регионалната дирекция (РД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев каза за БТА, че на терен са над 160 човека, сред които служители от Национален парк "Пирин", горски, пожарникари, доброволци и военни.

Комисар Василев уточни, че се обработват огнища и места, в които има горене. Няма развитие на пожара по периметър. Положителна новина е, че през последните 24 часа не се виждат нови огнища. Директорът на РДПБЗН информира още, че утре отново ще има нужда от доброволци.

Сборният пункт отново е на разклона за село Плоски. Доброволците задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи, уточниха от Националната асоциация на доброволците в Република България. Те трябва да бъдат облечени по възможност с огнеупорно защитно облекло и да имат каска, защитни очила, респиратор или маска, устойчиви на топлина ръкавици, здрави обувки или ботуши. В случай, че нямат огнеупорно облекло, доброволците трябва да бъдат подготвени с дълги дрехи от несинтетични материи и да носят светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски.

Носенето на храна и вода за собствени нужди е задължително. При възможност трябва да имат тупалки, лопати, мотики и пръскачки. От Асоциацията предупреждават, че гасенето на пожари носи реален риск за здравето и живота на хората. Желаещите да се включат в гасенето на пожара в Пирин трябва да спазват стриктно инструкциите на компетентните органи.

