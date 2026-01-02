В голяма верига във Варна: 1 лев стана 2 евро

Кадър Фб

Електронните етикети размениха стойностите в лева и евро, предлагайки стоки на драстично занижени цени в лева

Технически хаос с цените посрещна клиентите на голяма верига за техника във Варна в първите дни на януари. Електронните етикети в обект на голяма верига масово показват разменени валутни стойности, създавайки абсурдна ситуация, при която левът изглежда двойно по-скъп от еврото, пише Дунав мост

За проблема сигнализираха потребители в социалните мрежи, споделяйки снимки на парадоксалните цени. На кадър, разпространен във Facebook, се вижда уред с цена 327.22 евро и същевременно 167.30 лева, предаде Дунав мост.

Анализът на цифрите разкрива, че не става въпрос за произволно формиране на цени, а за сериозен софтуерен гаф при конфигурацията на дисплеите. При проверка с официалния фиксиран курс на БНБ (1.95583), става ясно, че стойностите са абсолютно точни, но са с разменени места:

Реалната цена на продукта е 327.22 лева (грешно изписана като евро).

Реалната равностойност в евро е 167.30 евро (грешно изписана като лева).

Този технически пропуск на практика визуализира продукта с цена в лева, която е два пъти по-ниска от действителната.

Подобни "грешки" не са безобидни. Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), търговецът е длъжен да продаде стоката на цената, обявена на етикета. В конкретния случай, ако клиент настоява да закупи уреда за обявените 167.30 лева, магазинът изпада в ситуация на нарушение, ако откаже сделката, или на финансова загуба, ако я изпълни.

"Само тук 1 лев е равен на 2 евро. Евала на валутния курс", коментират иронично варненци в социалните мрежи, но ситуацията повдига по-сериозни въпроси за готовността на големите търговски вериги за прецизно двойно обозначаване на цените.

Липсата на физически контрол от страна на персонала, който е допуснал грешните етикети да останат на рафтовете, създава допълнително напрежение и объркване сред клиентите в и без това чувствителния период на превалутиране.

