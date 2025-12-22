В хърватско село поставиха улични табели на глаголица

Булфото

Местните власти в Комлетинци, село край град Оток във Вуковарско-Сремска жупания, Източна Хърватия, наскоро са поставили табели с имената на улиците, изписани както с официалната латиница, така и с глаголическо писмо, съобщи ХИНА, цитирана от БТА.

Използването на глаголицата е в чест на първия енорийски свещеник в селото Лука Сучич, който служил там от 1789 до 1827 г. В богослужението той използвал глаголически книги на църковнославянски език, а обредите и проповедите извършвал на говоримия хърватски език, като така съхранявал националната идентичност в момент, когато в съседните енории се използвал латински език.

„Благодарение на Сучич хората от Комлетинци гордо съхраняват и показват своето глаголическо наследство днес. Уличните табели на глаголица също така допринасят за националните чествания за 1100-годишнината от основаването на Хърватското кралство“, се казва в съобщение на град Оток.

Глаголицата, азбуката, създадена от Светите братя Кирил и Методий, се разпространява от учениците им не само в Средновековна България, но и в Хърватия. Там употребата ѝ, макар и ограничена, се запазва най-дълго и богослужебни текстове с глаголическо писмо се срещат чак до 19-ти век.

