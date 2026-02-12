В хижа "Петрохан" е имало книги от тибетската будистка традиция, духовна философия и съвременни езотерични практики

Снимка: Булфото

Случаят край Петрохан, свързан със смъртта на петима души и 15-годишно момче, открито с вплетени пръсти на двете ръце, разтърси обществото не само с жестокостта на престъплението, но и с детайлите, които излезнаха от разследването. Един от моментите от последния брифинг на институциите, на който не се обърна такова внимание, е кадър – маса с подредени книги, иззети от мястото, обитавано от заподозрените. Това предизвика вълна от интерпретации, включително твърдения за „култова библиотека“.

Какво реално представляват тези заглавия и доколко подобни изводи са обосновани?

Според разпространените изображения сред иззетите издания се виждат предимно книги от тибетската будистка традиция, духовна философия и съвременни езотерични практики. Част от тях са класически текстове, използвани в религиозно-философско обучение по цял свят.

Сред заглавията се разпознава „A Guide to the Words of My Perfect Teacher“ – Наръчник за думите на моя перфектен учител

Книгата е подробен коментар върху традиционен тибетски будистки текст, който се използва като учебно помагало в духовни школи. Книгата разглежда отношенията между ученик и учител, етичната дисциплина и пътя към просветление. В академичния и религиозния контекст тя се приема като богословски труд, но експерти подчертават, че подобни текстове — както и много други религиозни източници — могат да бъдат интерпретирани крайно, ако попаднат в затворена и контролирана среда без външен коректив.

Самото заглавие подсказва директна психологическа настройка.

Ученикът се програмира да вижда учителя като безгрешен, като божество. Тази книга е ръководство за смазване на критичното мислене – централната догма е – гледай на своя Гуру не като на човек, а като на самия Буда. Всяко негово действие - дори да е неморално, трябва да се възприема като висша поука. В текстовете се набива концепцията за „Самая“ (свещени обети). Внушава се парализиращ страх. Ако нарушиш връзката с учителя или дръзнеш да го критикуваш, отиваш директно във „Ваджра ад” - най-тежкото ниво на страдание, откъдето няма измъкване. Това е класически механизъм за контрол чрез фобия.

Друго разпознаваемо заглавие е „The Way of the Bodhisattva“ - Пътят на Бодхисатва

Книгата е класически философски труд за състраданието и служенето на другите. Той е сред най-изучаваните произведения в Махаяна будизма и се преподава в университетски и духовни програми.

На пръв поглед това е класически текст, но в нечии ръце може да е смъртоносно оръжие. Проповядва се радикален алтруизъм и пълно отдаване. В контекста на „секта“, това се използва, за да се накара човекът да работи безплатно, да дарява всичко и да пренебрегва собствените си нужди и здраве в полза на групата или каузата.

В колекцията присъства и „The Hundred Thousand Songs of Milarepa“ - 100-те хиляди песни на Миларепа

Духовна биография в поетична форма на тибетски мистик от XI век. Текстът съдържа легендарни разкази за тежки изпитания и духовно пречистване. Религиоведите отбелязват, че житийната литература често използва крайни образи на страдание като символичен език, а не като модел за подражание в буквален смисъл.

Легендата разказва как неговият учител Марпа го кара да строи кули с голи ръце и да ги събаря, подлагайки го на системен физически и психически тормоз, за да изчисти кармата му. В авторитарните култове тази книга е „оправданието“ за насилие и унижение. Ако се оплачеш, отговорът е готов: „Виж колко е страдал Миларепа, ти си прекалено мек и егоистичен“. Това е картбланш за лидера на групата да прави каквото си иска.

Сред книгите се виждат и съвременни издания като „Cutting Through Spiritual Materialism“, която всъщност критикува злоупотребата с духовност за лична власт и его, както и популярни наръчници по природна духовност и билколечение. Наличието на разнородни духовни направления в една библиотека само по себе си не е необичайно - подобни комбинации се срещат както при индивидуални търсачи, така и в алтернативни духовни общности.

The Jewel Ornament of Liberation (Скъпоценният орнамент на освобождението)

В тази книга се описва, че без учител просветлението е невъзможно – напуснеш ли учителя, губиш шанса си за спасение.Текстовете инструктират ученика да служи на учителя с тяло, реч и ум. Безплатен труд, физическо обслужване на лидера. Пропаганда и защита на лидера пред другите. Учи на пълно съгласие с лидера.

The Buzz about Bees: Biology of a Superorganism (Жуженето за пчелите)

Това е може би най-странната и най-зловещата книга в тази сбирка. Привидно биология, но в контекста на култ - зловеща метафора за социален инженеринг. Книгата разглежда кошера не като сбор от пчели, а като едно цяло същество (супер организъм). Отделната пчела няма значение. Тя е просто клетка. Тя живее и умира само за благото на кошера.

Експерти по религиознание и психология предупреждават, че книгите сами по себе си не доказват съществуването на култова структура. Определянето на една група като разрушителен култ се базира на поведенчески модели: изолация, контрол върху информацията, икономическа зависимост, принуда, страхови механизми и злоупотреба с власт — не просто на библиотечен списък.

От разследващите органи до момента има информация, че става дума за „затворено общество с елементи на секта“. Разследването продължава и тепърва ще се изяснява дали е имало организирана идеологическа рамка, психологическа зависимост или йерархична структура на подчинение.

Случаят обаче повдига по-широк обществен въпрос: колко добре разпознаваме рисковите признаци на манипулативни общности? Специалистите съветват родителите да следят не толкова какво четат децата им, а дали има внезапна социална изолация, радикална промяна в поведението, страх от външния свят и безкритично подчинение на една фигура.

Трагедията край Петрохан изисква отговори — юридически, институционални и обществени. Но те трябва да стъпват на доказателства, а не на прибързани интерпретации, посочва Дарик. Защото в подобни случаи точността е не просто професионален стандарт, а морално задължение.

