В извънземен мач с десет гола Англия победи Франция и спечели исторически бронз на Мондиал 2026

кадър: БНТ

Англия спечели бронзовите медали на Световното първенство през 2026 година, побеждавайки Франция с 6:4 в невероятен трилър за третото място. Освободени от напрежението, двата тима изиграха най-впечатляващия мач на този Мондиал, който със сигурност ще се помни дълго. Съперниците си разделиха по едно полувреме, като "трите лъва" тотално доминираха през първата част, в която поведоха с четири гола след точни изстрели на Деклан Райс (3'), Езри Конса (18') и Букайо Сака (37' и 45'). През втората част обаче "петлите" излязоха преобразени и бяха на прага на велик обрат, след като върнаха три гола чрез Килиан Мбапе (48' и 66') и Брадли Баркола (54'). В 87-ата минута оБукайо Сака оформи своя хеттрик от дузпа за 3:5, но и това не бе всичко. В 96-ата минута Усман Дембеле отново върна интригата, която обаче окончателно бе убита от Джуд Белингам в 98-ата минута за крайното 4:6. Така Англия за пръв път в историята си спечели бронзов медал от световно първенство, предаде Sportal.bg.

Франция излезе с Килиан Мбапе на върха на атаката и Раян Шерки, Дезире Дуе и Майкъл Олисе, които да го подкрепят в предни позиции. Адриен Рабио и Уорън Заир-Емери пък бяха двойката опорни халфове.

Томас Тухел пък изненадва, стартирайки мача без Хари Кейн, а вместо него на върха на атаката започна Айвън Тони. Морган Роджърс и Еберечи Езе бяха двамата атакуващи халфове зад гърба му, а на двете крила шанс за изява получиха Маркъс Рашфорд и Букайо Сака.

Мачът започна ударно. Англия се възползва от грешка при изнасянето на топката от страна на съперника, Деклан Райс я отне и напредна необезпокояван, и с далечен удар успя да изненада Майк Менян и да отбележи за 0:1.

В 6-ата минута албионците имаха нов шанс, топката стина до Маркъс Рашфорд в наказателното поле, но ударът му бе блокиран в последния момент.

Първата опасност, създадена от Франция бе в 11-ата минута. Раян Шерки шутира от границата на пеналта и принуди Дийн Хендерсън да прави първо важно спасяване.

Минута по-късно Букайо Сака можеше да удвои преднината на "трите лъва", но негов гол бе отменен заради засада.

В 18-ата минута Англия организира страхотна контраатака, Букайо Сака бе изведен в коридор, финтира прекия си пазач, но в последния момент ударът му бе блокиран и мина над вратата.

При последвалия корнер обаче резултатът все пак бе удвоен. Езри Конса се извиси и с глава отклони топката във вратата за 0:2.

В 22-рата минута Килиан Мбапе реши да опита далечен диагонален удар и той не бе никак далеч от целта, но все пак премина встрани от вратата.

Играчът на Реал Мадрид имаше още по-добра възможност в 28-ата минута, когато изскочи зад защитата, ударът му мина под плонжа на вратаря, но в последния момент Марк Геи успя да спре топката пред голлинията, а имаше отсъдена и засада.

В 34-тата минута Англия отговори със страхотен шут на Рашфорд от над 25 метра, който принуди Майк Менян да прави важно спасяване.

Минута по-късно и Дийн Хендерсън трябваше да показва класа след пробив и удар на Килиан Мбапе, но стражът показа класа и не се пропука.

В 37-ата минута обаче резултатът стана класически в полза на "трите лъва". Маркъс Рашфорд получи пас зад защитата, останал очи в очи с Менян не успя да го преодолее, след това и удар на притичалия Букайо Сака бе блокиран от защитник, но топката отново стигна до Рашфорд, който подаде за Сака и този път крилото на Арсенал стреля във вратата за 0:3.

В 45-ата минута Сака добави и втори гол на сметката си. Той получи топката в коридор и без забавяне шутира от границата на наказателното поле я изпрати във вратата за 0:4.

След катастрофалното първо полувреме, Дидие Дешан реши да направи цели четири промени още на почивката. В игра влязоха Люка Дин, Усман Дембеле, Брадли Баркола и Дайо Упамекано, а излязоха Раян Шерки, Дезире Дуе, Ибрахима Конате и Тео Ернандес.

Това даде ефект и още в 48-ата минута "петлите" върнаха един гол. Брадли Баркола с прекрасен пас изведе Килиан Мбапе зад защитата, а той веднага стреля във вратата за 1:4.

В 51-вата минута Адриен Рабио отправи доста опасен удар от воле, преминал близо до вратата, но в аут.

Три минути по-късно Франция върна още един гол. Брадли Баркола получи остър пас, надбяга прекия си пазач и с удар в близкия ъгъл вкара за 2:4.

В 57-ата минута и Усман Дембеле се измъкна зад защитата, но ударът му бе спасен от Хендерсън, а впоследствие бе отсъдена и засада.

В 59-ата минута Англия можеше да си върне преднината от три гола, като след центриране от корнер Конса стреля опасно с глава, но Менян внимаваше и спаси.

Веднага след това обаче събитията се пренесоха пред другата врата, където Майкъл Олисе отправи страхотен шут по земя и само късметът помогна на "трите лъва" да не получат нов гол.

След това Дийн Хендерсън на два пъти трябваше да прави решителни спасявания след удари на Усман Дембеле и Дайо Упамекано.

В 66-ата минута обаче стражът бе безпомощен и получи трети гол в мрежата си. Мбапе комбинира с Олисе, освободи си пространство и изпрати топката във вратата за 3:4.

Натискът на французите обаче продължи и в 74-тата минута Майкъл Олисе отправи страхотен изстрел от границата на пеналта, преминал опасно близо до вратата.

В 80-ата минута влезлият преди минути Джуд Белингам получи топката в наказателното поле, но се засуети и така и не отправи опасен удар.

Франция пък пропусна невероятен шанс за изравняване минута по-късно, когато Майкъл Олисе стреля от границата на вратарското поле и всички очакваха да видят кълбото в мрежата, но то профуча на сантиметри от дясната греда.

В 84-тата минута Мбапе реши да стреля извън наказателното поле, но Хендерсън внимаваше и спаси.

В ответната атака Джед Спенс се измъкна в пеналта на съперника и бе спънат за дузпа от Мало Густо. Букайо Сака се нае да изпълни наказателния удар и бе точен за 3:5.

Това обаче не бе всичко. В добавеното време Усман Дембеле завърши хубава контраатака на Франция за 4:5.

Веднага след това обаче Дужд Белингам окончателно сложи точка на спора. Той пое топката в средата на терена, напредна в наказателното поле и след серия от финтове успя отблизо да вкара за крайното 4:6.

Така Англия записа победа за историята, като за пръв път се окичи с бронз на световно първенство. Всъщност това е най-доброто класиране на Мондиал на "трите лъва" от легендарната 1966 година насам.

Редактор "Екип на Петел",

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